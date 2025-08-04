Российские инженеры модернизировали дроны для минирования тылов ВСУ

Инженеры Вооруженных сил России модернизировали ударные FPV-дроны, адаптировав их для эффективного дистанционного минирования дорог в тылу противника. Об этом РИА Новости сообщил командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав группировки войск "Центр", с позывным "Крис".

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Он пояснил, что обновленные дроны используются для заброски как самодельных, так и заводских мин на участки дорог, по которым проходят пути снабжения ВСУ. Такие мины закладываются с целью перекрыть каналы подвоза боеприпасов и продовольствия украинским подразделениям. По словам командира, техника и солдаты ВСУ, попадая под удары, нередко отказываются от дальнейшего движения и покидают пораженный район, что открывает возможности для дальнейших ударов с воздуха.

В частности, минирование активно проводится на маршрутах, связывающих населенные пункты Димитров (Мирноград) и Экономическое. Эти направления традиционно используются украинскими войсками для переброски пикапов и другой легкой техники. После подрыва, по словам "Криса", украинские бойцы стремятся укрыться, но вскоре на месте появляются другие расчеты с БПЛА, которые добивают технику и остатки личного состава.

Командир отметил, что подобные операции с использованием дронов-минеров способствуют продвижению российских штурмовых групп, создавая хаос и дезорганизацию в тылу ВСУ.

Такая модернизация дронов демонстрирует высокий уровень гибкости и изобретательности российских военных инженеров. В условиях, когда поставки боеприпасов и быстрая логистика критичны, дистанционное минирование - особенно с применением БПЛА - превращается в эффективное средство сдерживания противника.