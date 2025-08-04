Отправленная «на убой» бригада ВСУ и спасение мирных жителей: новости СВО к утру 4 августа

Российские военные рассказали о выводе из села Новоукраинка мирных жителей, а украинцы обвинили командование Вооруженных сил страны в бросании «на убой» 158-й механизированной бригады. Что происходит в зоне проведения спецоперации по данным на 4 августа, разбирался «Рамблер».

«Выводили под ударами дронов»

Военнослужащие алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» рассказали, что в ходе освобождения населенного пункта Новоукраинка в ДНР они обнаружили мирных жителей, которых пришлось выводить из зоны боевых действий под ударами украинских дронов. Подробности операции привело Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе штурма российские военнослужащие мелкими группами преодолели заминированные участки местности и закрепились в населенном пункте, при этом они были хорошо замаскированы, используя в том числе ветки и траву, а также антидроновые пончо.

В ходе зачистки села были обнаружены мирные жители, которых ВСУ держали в подвале без воды и еды. По ним периодически наносили удары, пояснили в министерстве.

«Трудности и сложности были тогда, когда мы столкнулись с мирными жителями. Надо было продумать план, как их оттуда вывести безопасно. Противник начал стрелять по ним ударными дронами и сбросами», – рассказал командир роты Максим Вахрушев.

В итоге особую роль в операции сыграла слаженная работа всех подразделений. Расчеты артиллерии и операторы БПЛА заблаговременно уничтожали огневые точки и резервы противника, подчеркнуло российское военное ведомство.

«Использовали как живой щит»

В свою очередь родственники военнослужащих 158-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины обвинили командование в том, что бойцов использовали как «живой щит». Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

По словам родственников украинских военных, командование просто «бросило их на убой» в Сумской области, «в то время как элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена».

Уничтожение гексакоптеров ВСУ у Январского

Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» обнаружили и уничтожили тяжелые гексакоптеры Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотники, среди которых был и разведывательный квадрокоптер, обнаружили в районе села Январское Днепропетровской области.

«После продолжительного наблюдения оператор дождался момента приземления квадрокоптера и произвел точный сброс боевого заряда. Также расчетами ударных FPV-дронов уничтожены гексакоптеры, которые ВСУ пытались применить по нашим штурмовым группам», - говорится в сообщении на сайте российского военного ведомства.

Уничтожены минометы ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили несколько минометных расчетов ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным министерства, минометные расчеты, укрытые в лесополосах в районе населенного пункта Чаривное, были найдены в ходе воздушной разведки с БПЛА. Их координаты были переданы артиллеристам 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток». «Артиллеристы нанесли прицельные удары. Минометы были уничтожены вместе с расчетами», - отметили в ведомстве.

Танкисты ударили по позициям ВСУ

В свою очередь танкисты группировки «Восток» уничтожили огневые позиции противника в лесополосах на Южно-Донецком направлении, заявили в Минобороны России.

Укрепленные укрытия были обнаружены с беспилотников, танкисты нанесли по ним удар, используя систему управления вооружением «Сосна-У», обеспечивающую высокую точность стрельбы в любое время суток. В результате позиции ВСУ в лесополосах были уничтожены.

При этом командир взвода с позывным «Унгур» подчеркнул, что работа ведется днем и ночью. «Если вдруг наводчик будет ранен, я могу перевести управление на себя и работать с командирского места», - отметил он.

Ранее ВС РФ уничтожили штурмовую роту 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* (признан террористическим и запрещен в РФ) у села Бессаловка Сумской области.

*признан террористическим и запрещен в РФ.