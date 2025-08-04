Российские бойцы зашифровали связь  с помощью языка коми

Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка, входящего в состав группировки войск "Север", нашли нестандартный способ обеспечить конфиденциальность радиопереговоров в зоне СВО - они использовали язык народа коми, чтобы запутать противника. Об этом сообщает РИА Новости.

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"У нас было так заведено: чтобы не выдавать время выхода группы с раненым, когда с другой стороны к нам спешила другая группа, чтобы перехватить его, переговоры вели два бойца, которые говорили на коми языке", - рассказал боец с позывным "Гиена".

По его словам, практика быстро доказала свою эффективность и стала применяться и в других операциях, особенно при координации действий на передовой.

Инициатива, как уточнил другой военнослужащий с позывным "Джанга", исходила от командования взвода. Он пояснил, что если в подразделениях есть бойцы, владеющие коми языком, логично использовать это как средство внутренней связи. Бойцы передавали команды и докладывали обстановку на родном языке, а затем при необходимости переводили для остальных.

"Гиена" также отметил, что необычные переговоры вызывали удивление даже у своих - некоторые российские военнослужащие сперва приняли речь за язык иностранных наемников ВСУ. Однако на деле это был один из финно-угорских языков - коми, обладающий богатой грамматикой и малоизвестной лексикой, что делало перехват смысла практически невозможным.

Напомним, что применение малораспространенных языков для скрытой передачи информации - прием, известный со времен мировых войн. Так, в годы Второй мировой армии США активно использовали индейцев-навахо в роли радистов-шифровальщиков, поскольку их язык был практически неизвестен за пределами племени. Подробнее об этом рассказано, к примеру, в фильме Джона Ву "Говорящие с ветром".

Российский опыт с языком коми - из той же категории: эффективное, неформальное средство защиты от перехвата. В условиях современной радиоэлектронной борьбы, где каждая радиопередача может быть прослушана, такие способы вновь становятся актуальными.