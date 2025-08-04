Украинские дроны «Баба-Яга» получили «телохранителей» на фронте

ВСУ используют дроны Mavic в целях наблюдения и сохранения тяжелого дрона «Баба-Яга» украинской армии. Об этом РИА Новости сообщил командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» ВС РФ.

«(ВСУ – «Газета.Ru».) начали использовать дроны Mavic, чтобы наблюдать за движением агродрона (т.н. «Бабы-Яги» - «Газета.Ru»)», — отметил он.

Когда подлетают дроны ВС России, сообщил боец, ВСУ с помощью таких «телохранителей» видят беспилотники и уводят свои БПЛА.

Боец также добавил, что данная тактика практически не помогает противнику из-за точности и оснащения бойцов ВС России.

До этого в Одессе очевидцы сняли на видео, как легкомоторный самолет гонится за российским беспилотником. На кадрах можно увидеть похожий на «Герань» дрон, за которым летит «кукурузник».

Украинское военное командование уже давно использует кукурузники для борьбы с беспилотниками, писало издание «Страна».