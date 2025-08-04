Европа испугалась «пробелов» в своей системе ПВО из-за Украины

В Европе опасаются появления «пробелов» в противовоздушной обороне регионе из-за отправки систем ПВО Украине и длительного ожидания их замены со стороны США. Об этом пишет портал Euractiv.

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«Европейские арсеналы уже были истощены предыдущими пожертвованиями Украине, и есть опасения по поводу потенциально длительных пробелов в их собственной противовоздушной обороне, если поставки из США не будут такими быстрыми, как предполагал Трамп», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что мировой спрос на передовые системы противовоздушной обороны американского производства значительно опережает предложение, а время ожидания для недавно заказанных Patriot составляет несколько лет.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot. Американский лидер не назвал точное количество машин, которые он собирается предоставить Киеву, и в то же время предупредил, что Европейский союз должен будет возместить Вашингтону их стоимость.

Ранее Зеленский рассказал о «многоуровневой» договоренности по поставкам ЗРК Patriot.