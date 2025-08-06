Минобороны: силы ПВО за три часа уничтожили шесть украинских дронов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение трех часов сбили шесть беспилотных летательных аппаратов противника над территорией нескольких регионов РФ. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

В период с 20.00 мск до 22.50 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников самолетного типа. Четыре дрона были ликвидированы в Ростовской, один - в Брянской и один - в Калужской области. 5 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на мирное население.

В этот же день украинский дрон в Луганской народной республике нанес удар по служебному автомобилю, в котором находились сотрудники "Сватовского водоканала".

4 августа сообщалось об отмене четырех поездов из-за падения обломков БПЛА на станции в Волгоградской области.