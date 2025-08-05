Слюсарь: массированная воздушная атака отражена в Ростовской области

Массированная воздушная атака отражена в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, военные отразили атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. По его словам, в результате произошедшего произошли возгорания.

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"В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 квадратных метров ликвидирован", — написал губернатор.

Также в станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома, огонь оперативно потушили. Слюсарь добавил, что в результате атаки никто не пострадал. По данным Telegram-канала SHOT, на хуторе Калинин и в городе Шахты в Ростовской области произошло пять взрывов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".