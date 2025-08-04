Минобороны: окраины Часова Яра полностью зачищены от ВСУ

Окраины освобождённого Часова Яра в ДНР полностью зачищены, рассказал командир штурмового взвода с позывным Дым в видеоролике, опубликованном Минобороны России.

По его словам, противник отходит в сторону Константиновки, а российские бойцы продолжают уничтожение ВСУ.

«Противник отступил, отходит в сторону Константиновки. Мы его догоняем, уничтожаем. Как давили, так гнать и будем. Все работают с большим уже опытом», — сказал военный.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал катастрофой для ВСУ потерю Часова Яра.