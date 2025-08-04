ТАСС: ВС России освободили более 200 населённых пунктов с начала 2025 года
С начала 2025 года российские войска освободили более 200 населённых пунктов, свидетельствуют подсчёты ТАСС.
Уточняется, что согласно данным сводок Минобороны России, освобождённый в ДНР населённый пункт Александро-Калиново стал 209-м с начала года.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении ВС России в Днепропетровской области.
Также сообщалось, что российские военные отрезают ВСУ пути снабжения в районе Константиновки в ДНР.