ВС России освободили более 200 населённых пунктов с начала 2025 года

С начала 2025 года российские войска освободили более 200 населённых пунктов, свидетельствуют подсчёты ТАСС.

Уточняется, что согласно данным сводок Минобороны России, освобождённый в ДНР населённый пункт Александро-Калиново стал 209-м с начала года.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении ВС России в Днепропетровской области.

Также сообщалось, что российские военные отрезают ВСУ пути снабжения в районе Константиновки в ДНР.