Все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести высадку десанта в Херсонской области пресекаются: катера топятся на подходе к берегу. Об этом в беседе с Владимир Сальдо.

Он также отметил, что все попытки украинских военных по форсированию Днепра и высадке десанта в Херсонской области являются испытаниями западных инструкторов. При помощи них испытываются новые военные технологии ценой жизни украинских солдат. Сделать это с учетом открытой местности невозможно, подчеркнул Сальдо.

Сальдо назвал попытки ВСУ форсировать Днепр испытанием западных технологий

Ранее глава Херсонской области сообщил, что российские войска ударили по готовившей десант базе ВСУ в Херсонской области. По его словам, вражеская высадка планировалась на Тендровскую косу. В основном проходили подготовку именно иностранные наемники.