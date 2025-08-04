Трамп: передислоцированные после слов Медведева подлодки прибыли в нужный район

Две американские атомные подлодки, которые президент США Дональд Трамп ранее приказал передислоцировать "в надлежащие регионы" якобы из-за заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, уже прибыли в указанный район дислокации.

"Они уже находятся в регионе, там, где им необходимо быть", - сказал американский лидер во время общения с журналистами перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера (штат Нью-Джерси).

Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax о том, что подлодки будут находиться ближе к России, однако не стал указывать их местоположение.

Медведев написал 28 июля в X, что Трамп, угрожая России и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. 31 июля он призвал Трампа не забывать про опасность "мертвых". Таким образом он прокомментировал в своем Telegram-канале слова американского лидера про экономику России и критику в свой адрес. "Про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" - ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна не существующая в природе "мертвая рука", - написал Медведев.

Трамп ответил на высказывания Медведева о "ядерных вопросах"

"Мертвой рукой" на Западе в годы холодной войны называли советскую систему "Периметр", обеспечивающую гарантированный ответный массированный ядерный удар в случае агрессии в отношении СССР. Ранее Трамп в Truth Social негативно высказался об экономиках России и Индии, назвав их "мертвыми", а также критически отозвался в адрес Медведева.