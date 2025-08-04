Истребители США подняли в воздух из-за приближения самолёта к гольф-клубу Трампа
Истребители ВВС США были подняты в воздух из-за вхождения гражданского самолёта в ограниченное для полётов воздушное пространство над гольф-клубом американского президента Дональда Трампа в Бедминстере (штат Нью-Джерси) .
Об этом сообщили в Объединённом командовании аэрокосмической обороны Северной Америки, передаёт ТАСС.
Уточняется, что момент инцидента американский лидер находился на территории клуба, и истребители осуществили перехват воздушного судна.
«В ходе перехвата военные выпустили сигнальные ракеты для привлечения внимания пилота», — отметили в ведомстве.
Весной Трамп рассказал, что его друга укусил лебедь во время игры в гольф.