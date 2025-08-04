Взрывы прогремели над двумя российскими городами
Над городами Михайловка и Фролово Волгоградской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.
По их словам, в городе прозвучало пять-семь взрывов. Предварительно, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает украинские дроны типа «Лютый». Отмечается, что беспилотники были замечены на низкой высоте.
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Официальной информации об инциденте пока не поступало.