Взрывы прогремели над двумя российскими городами

Над городами Михайловка и Фролово Волгоградской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, в городе прозвучало пять-семь взрывов. Предварительно, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает украинские дроны типа «Лютый». Отмечается, что беспилотники были замечены на низкой высоте.

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Официальной информации об инциденте пока не поступало.