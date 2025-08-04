Пленный из ВСУ рассказал о мобилизации украинцев с психическими заболеваниями

Украинское командование мобилизует людей с психическими расстройствами и игнорирует наличие документов об освобождении от военной службы. Об этом ТАСС рассказал украинский военнопленный Юрий Вороняк.

"Меня взяли, загребли в машину и повезли в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ТАСС). Очень быстро я прошел медицинскую проверку. Быстро все по пять минут проверяли: рост, как я себя чувствую. И психолог тоже спрашивал. Я рассказал психологу свою историю болезни. <…> Психическое расстройство, нервный срыв <…>. У меня папа на глазах умер, я после этого сорвался немного, начал кипеж поднимать. Окна разбивать, переворачивать столы, начал психовать", - сказал пленный.

По его словам, через несколько минут после начала медосмотра он уже был зачислен в ряды ВСУ. "Минуты не прошло, и он сказал: "Ну, если ты себя нормально чувствуешь, ты уже мобилизован, ты военнослужащий. Я говорю: "Это как? У меня же третья группа, если надо, я позвоню родным, привезут оригинал документов". Они говорят: "Нет, если ты говоришь, что уже здоров, то значит здоров. Я так решил", - рассказал военнопленный.

Вороняк признался, что изначально боялся плена, так как ему рассказывали, что российские войска плохо обходятся с военнопленными.

"Я не хотел сдаваться, да. Я боялся. Просто рассказали, что в русском плену сильно бьют, пальцы отрезают. Это я тогда думал, сейчас я увидел, что нормально относятся в русском плену. Я решил сдаться тоже", - поделился он.

Вороняк вместе с несколькими сослуживцами был взят в плен в ходе освобождения Курской области.

Полный текст интервью с украинскими пленными будет опубликован 6 августа.