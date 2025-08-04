Российский регион объявил опасность атаки дронов

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Рязанской области. Об этом ночью в понедельник, 4 августа, сообщает МЧС России.

Как отмечается в оповещении ведомства, опасность удара сохраняется как в областном центре, так и в других городах и населенных пунктах региона. Жителей предупреждают, что к окнам лучше пока не подходить.

Дополнительная информация на текущий момент не приводится.

Ранее сообщалось, что над Воронежем уничтожено несколько беспилотников. Глава региона Александр Гусев добавил, что в регионе еще сохранялся режим режим ракетной опасности. Столица региона подвергается атаке украинских дронов уже вторую ночь подряд. 3 августа над городом было сбито более 25 вражеских БПЛА. Тогда стало известно, что из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) четверо человек пострадали.