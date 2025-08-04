В Одессе произошли взрывы

Взрывы раздались в Одессе на юге Украины. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
"В городе слышны взрывы", - написал он в своем Telegram-канале.
Позднее издание "Общественное. Новости" сообщило о новых взрывах в городе.
В Одесской области продолжает действовать режим воздушной тревоги.
В красной зоне продолжают находиться Житомирская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области.
Ранее тревога также была объявлена в Винницкой области.