Shot: Около пяти взрывов прогремело над Воронежем

Около пяти взрывов прозвучало над Воронежем. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают беспилотники ВСУ на подлете к городу. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

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— Местные жители рассказали, что над Воронежем были слышны звуки взрывов. По их словам, ПВО сбивает украинские дроны на подлете к городу. Вспышки от взрывов в небе видны в северной части Воронежа, — говорится в публикации.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным морем, Курской, Брянской и Орловской областями. Об этом 3 августа сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В этот же вечер системы противовоздушной обороны сбили три дрона Вооруженных сил Украины над морской акваторией около Севастополя, передал глава региона Михаил Развожаев. По его словам, в районе Парка Победы средствами радиоэлектронной борьбы к берегу прибило БПЛА. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.