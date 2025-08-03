ВС РФ отбили атаку ВСУ на Каменское в Запорожской области

Российские подразделения отразили попытку ВСУ вернуть контроль над селом Каменское на Запорожском направлении. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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«Противник использовал штурмовые группы, технику и массированное применение БПЛА, но был остановлен. Потери атакующих превысили 20 человек», — уточнил представитель.

Атака проводилась с северо-восточного направления.

Населенный пункт расположен на левом берегу бывшего Каховского водохранилища и имеет стратегическое значение для контроля транспортных путей к Запорожью.

17 июля бойцы группировки российских войск «Днепр» взяли под контроль населенный пункт Каменское. По данным Минобороны РФ, подразделения этой же группировки за минувшие сутки ликвидировали до 65 военных Вооруженных сил Украины.