Губернатор Севастополя назвал причину громких звуков в городе
Над морской акваторией вблизи Севастополя сбили три воздушных цели. Об этом Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что цели были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). В связи с этим в городе были слышны громкие звуки, объяснил Развожав.
«Кроме этого, в районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БПЛА, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы», — рассказал он.
Губернатор добавил, что в результате атаки объекты инфраструктуры не пострадали.