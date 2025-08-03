Губернатор Севастополя назвал причину громких звуков в городе

Над морской акваторией вблизи Севастополя сбили три воздушных цели. Об этом Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что цели были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). В связи с этим в городе были слышны громкие звуки, объяснил Развожав.

«Кроме этого, в районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БПЛА, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы», — рассказал он.

Губернатор добавил, что в результате атаки объекты инфраструктуры не пострадали.