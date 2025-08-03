Группа «Аида» поразила склад боеприпасов ВСУ на Сумском направлении
Военные группы «Аида» поразили склад боеприпасов украинских войск на Сумском направлении.
Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Несмотря на то, что объект был хорошо замаскирован, зоркие глаза наших аэроразведчиков группы «Аида» выявили его в лесополосе», — заявил он.
После этого расчёт FPV-дронов поразил цель.
Ранее стало известно, что 2-я рота 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки Сумской области.