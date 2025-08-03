Военные группы «Аида» поразили склад боеприпасов украинских войск на Сумском направлении.

© Global look

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Несмотря на то, что объект был хорошо замаскирован, зоркие глаза наших аэроразведчиков группы «Аида» выявили его в лесополосе», — заявил он.

После этого расчёт FPV-дронов поразил цель.

Ранее стало известно, что 2-я рота 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки Сумской области.