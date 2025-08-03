Türkiye: США не смогут направить подлодки в Черное море без разрешения Турции

США обязаны получить разрешение Турции на проход своих кораблей, включая атомные подводные лодки, в Чёрное море через проливы Дарданеллы и Босфор.

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Об этом заявил эксперт по международному праву Хакки Хакан Эркинер, пишет издание Türkiye.

Специалист подчеркнул, что в соответствии с Конвенцией Монтрё о режиме проливов Турция обладает полными юридическими полномочиями контролировать проход военных судов в мирное время.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах».