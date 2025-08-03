Армия Израиля провела наземные рейды возле Голанских высот в Сирии

Израильская армия заявила в воскресенье, что провела наземные рейды на юге Сирии против контрабанды оружия вблизи аннексированных Голанских высот в рамках своей последней наземной операции после падения правительства Асада в декабре прошлого года.

Ночью войска "завершили миссию, которая включала в себя допрос на месте нескольких подозреваемых, причастных к торговле оружием в районе Хадер на юге Сирии", недалеко от аннексированных Израилем Голанских высот, говорится в заявлении армии, которое цитирует Le Figaro.

После сбора разведданных и допросов на местах "войска одновременно вошли в четыре места и обнаружили много оружия, которое хранили подозреваемые", отмечается в сообщении. Также были опубликованы кадры, на которых видно, как израильские солдаты в форме на бронетехнике и в пешем порядке действуют в ночное время.

В ЦАХАЛ пояснили, что одна из ее дивизий "остается развернутой в регионе, продолжая действовать и предотвращать закрепление любого террористического элемента в Сирии, чтобы защитить израильских гражданских лиц, в частности - жителей Голанских высот".

Наземная операция является последней в Сирии со стороны Израиля, который развернул свои силы в контролируемой ООН буферной зоне на Голанских высотах после того, как президент Сирии Башар Асад был свергнут коалицией повстанцев во главе с исламистами в декабре 2024 года.

С тех пор Израиль нанес сотни ударов по сирийским военным объектам, заявив, что хочет не допустить, чтобы арсенал режим Асада попал в руки новых властей, к которым он относится с подозрением. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также потребовал демилитаризации юга Сирии.