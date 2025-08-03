Военный политолог Александр Перенджиев считает, что прекратиться полностью боевые действия на Украине могут к осени 2027 года. Минобороны России информацию не комментировало. Об этом пишет NEWS.ru.

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По мнению аналитика, закончиться окончательно боевые действия могут не раньше 2027 года, примерно к осени.

Эксперт также предположил, что к концу 2025 года будут созданы самые благоприятные условия для окончательного взятия под контроль всех российских территорий — ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Также будут созданы буферные зоны, добавил собеседник издания.

Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что будет успехом, если конфликт на Украине завершится к началу 2029-го года.

По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, американцы о сроках окончания СВО знать не могут. От кого зависит завершение спецоперации, парламентарий рассказал в беседе с «МК».