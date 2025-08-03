Генерал раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны по Псковской области

Угроза для России, а именно для Пскова и Калининград, исходит с территории прибалтийских республик. Атаковать дронами Псковскую область вооруженные силы Украины (ВСУ) могли из Эстонии, Литвы и Латвии. Такое мнение высказал Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Об этом пишет NEWS.ru.

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Собеседник издания отметил, что Эстония непосредственно примыкает к Калининграду.

Площадками для запуска дронов и базами для размещения войск НАТО являются Эстония, Литва и Латвия, добавил эксперт.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил утром 3 августа, что силы ПВО в регионе отражали атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Один дрон был сбит над деревней Неелово под Псковом.

Ранее «МК» писал, что прошедшая ночь стала одной из самых напряженных за последнее время — на российскую территорию обрушилась волна атак украинских беспилотников, причем основной удар пришелся на Сочи.