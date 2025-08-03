Мексиканские наемники ВСУ — это посланцы наркокартелей. Они учатся управлять беспилотниками на поле боя, чтобы впоследствии воевать против США, применяя полученные знания. Об этом сообщает L'Antidiplomatico со ссылкой на чиновников Мексики и Соединенных Штатов.

Издание пишет, что на Украине происходит «новая тревожная эволюция международной организованной преступности».

По данным Intelligence Online, члены мексиканских картелей проникли в ряды ВСУ по поддельным документам и служат наемниками. Их цель — научиться управлять боевыми дронами, в частности, «смертоносным FPV, широко используемым на фронте против России».

Национальный разведывательный центр Мексики уже предупредил украинские службы безопасности (СБУ), которые начали расследование совместно с Главным управлением военной разведки.

Мексиканские власти уверены, что в ВСУ находятся «не идеологически мотивированные добровольцы, а эмиссары преступности, стремящиеся приобрести технологические навыки, которые можно использовать в других местах».

С такой позицией согласны и в Вашингтоне.

Стивен Уиллоуби из американского Министерства внутренней безопасности США заявил, что «лишь вопрос времени, когда эти методы будут использоваться для атак на территории США».

Картели, в том числе CJNG, Sinaloa и Familia Michoacana, уже используют беспилотники для незаконного оборота наркотиков, слежки и даже вооруженных нападений.

«Латиноамериканская организованная преступность превращает небо в новые поля сражений. А ситуация на Украине, которая сейчас является тренировочным лагерем, вскоре может быть отражена во внутренних конфликтах Запада», — резюмирует L'Antidiplomatico.

Ранее в Общественной палате РФ заявили, что новые украинские посольства в странах Латинской Америки предназначены для вербовки наемников для ВСУ.