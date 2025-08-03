Появились подробности об осужденном генерале, уехавшем в зону СВО

В зону СВО отправился экс-генерал Росгвардии Вадим Драгомирецкий, осужденный по делу о взятке в 19 млн рублей. Об этом сообщает Mash.

В прошлом Драгомирецкий был заместителем по тылу командующего Центральным округом Росгвардии. В 2024 году его приговорили к девяти годам и 6 месяцам колонии строгого режима, а также лишили звания генерал-майора. Суд счел что он виновен в получении взятки в 19 млн рублей от фирмы-подрядчика, которая выполняла работы для Центрального округа Росгвардии.

По информации Mash, из всех участников уголовного дела только Драгомирецкий выказал желание отправиться в зону СВО, чтобы искупить вину. Он подал ходатайство об этом ещё до приговора.

Просьбу одобрили, экс-генерал уже находится на службе. По словам адвоката, он выполняет боевые задания, связанные с военными операциями.