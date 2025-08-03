Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) за сутки смогли ликвидировать позиции зенитных ракетных комплексов ВСУ, инфраструктуру военного аэродрома, места хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия.

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Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщили в Министерстве обороны России.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — добавили в Telegram-канале ведомства.

Украинские военные больше не надеются удержать Красноармейск, написало британское издание The Daily Telegraph. Журналисты отмечают, что бойцы ВСУ считают переход города под контроль России лишь «вопросом времени».

31 июля в ведомстве сообщили, что российские солдаты зачистили от украинских войск город Часов Яр в ДНР. Военные ВС РФ в боях уничтожили крупнейшую группировку ВСУ за всю историю специальной военной операции.

На Сумском направлении тем временем проходят ожесточенные бои при участии подразделений Воздушно-десантных войск. Новороссийская дивизия ВДВ, например, активно наступает на Запорожском направлении.