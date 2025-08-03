США напомнили о необходимости разрешения на размещение подлодок в Черном море

США должны получить разрешение Турции, чтобы разместить атомные подводные лодки в Черном море. Об этом Вашингтону напомнила турецкая газета Türkiye со ссылкой на экспертов по международному праву.

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Необходимость разрешения диктуется конвенцией о проливах Монтре.

«Я абсолютно не думаю, что Турция даст такое разрешение», — заявил эксперт по международному праву Хаккы Хакан Эркинер.

Он объяснил, что конвенция обеспечивает режим безопасности, ограничивающий вход военных кораблей в Черное море и продолжительность их пребывания в регионе. Кроме того, она не санкционирует размещение и постоянное присутствие подлодок в Черном море.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ответ на высказывания зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева он распорядился передислоцировать две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы». По словам американского лидера, это продиктовано необходимостью быть готовыми к потенциальной угрозе.