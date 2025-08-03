Польская полиция два дня искала сбежавшего из части американского чернокожего солдата

Польская полиция двое суток разыскивала солдата-афроамериканца, пропавшего без вести. Он самовольно ушел с военной базы США в Повидзе, сообщает издание NaTemat.

Вечером 31 июля солдат покинул свою воинскую часть в Повидзе на западе Польши и больше не выходил на связь с командованием. Только накануне стало известно, что 26-летний мужчина нашелся. Пока не разглашается, почему он исчез и где находился.

В ориентировке говорилось, что солдат — афроамериканец худощавого телосложения, его рост 175 см.

«У него короткие черные волосы и карие глаза. В ушах серьги. В день исчезновения на нем были белая футболка, темные брюки, белые кроссовки. При себе имеет рюкзак», — сообщила полиция.

На военных базах США в Польше находятся около 10 тысяч американских солдат.