ВМФ РФ и КНР отрабатывают взаимодействие экипажей в Японском море

ВМФ России и ВМС Китая приступили к активной фазе учений «Морское взаимодействие — 2025», которая проходит в акватории Японского моря, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Экипажи отрабатывают совместные действия при проведении морских поисково-спасательных операций, а также выполняют задачи по противолодочной и противовоздушной обороне. Как ранее подчеркнули в министерствах обороны обеих стран, учения имеют сугубо оборонительный характер и не направлены против других государств. Эксперты отмечают актуальность и стратегическое значение межгосударственных морских манёвров.

Таким образом, стороны укрепляют взаимодействие на фоне попыток Запада оказать на обе страны комплексное воздействие в рамках глобального стратегического противостояния.

Военно-морской флот России и Военно-морские силы Китая приступили к практической части учений «Морское взаимодействие — 2025», которая проходит в Японском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Корабли и суда Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК. — RT) вышли из Владивостока в Японское море для проведения практической части совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие — 2025», — говорится в сообщении.

После выхода в залив Петра Великого корабли двух стран сформировали совместный отряд, в состав которого вошли большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и корвет «Громкий», а также эскадренные миноносцы «Шаосин» и «Урумчи». Экипажи уже отработали установку связи и совместное маневрирование.

В учениях также принимают участие спасательное судно «Игорь Белоусов», судно спасения подводных лодок «Сиху» и дизель-электрические подводные лодки двух стран.

Морская часть российско-китайских учений продлится до 5 августа. Как отметили в Минобороны РФ, военные моряки при поддержке морской авиации будут совершенствовать совместные действия по поиску и спасению на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону. Помимо этого, они проведут совместные артиллерийские стрельбы на одном из морских полигонов боевой подготовки ТОФ.

Оборонительный характер

Торжественная церемония открытия учений «Морское взаимодействие — 2025» состоялась 1 августа во Владивостоке. Манёврами руководят вице-адмирал Денис Березовский и вице-адмирал Лю Цзычжу. Как отметил в приветственной речи Березовский, учения имеют оборонительный и миротворческий характер.

В свою очередь, Лю Цзычжу подчеркнул, что совместные военно-морские учения являются важным проявлением углубления российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнёрства «с целью координации в новой эпохе».

«Это также ценный опыт совместной защиты международной справедливости и правосудия и поддержания мира и стабильности в регионе», — приводятся слова вице-адмирала на сайте Минобороны КНР.

Как ранее пояснили в китайском оборонном ведомстве, манёвры не направлены против какой-либо третьей стороны.

«Учения пройдут в рамках годового плана сотрудничества между вооружёнными силами Китая и России. Они не направлены против какой-то третьей стороны и не связаны с текущей ситуацией в мире и в регионе», — сказал официальный представитель ведомства Чжан Сяоган на пресс-конференции 30 июля.

Между тем в западных СМИ пишут о стратегическом значении совместных учений России и Китая на море, которые проводятся в рамках партнёрства двух государств.

«Россия и Китай... регулярно проводят военные учения, чтобы отработать координацию действий своих вооружённых сил и послать сдерживающий сигнал противникам», — отметили в Reuters.

По мнению редакции Newsweek, Москва и Пекин якобы таким образом бросают вызов «военному превосходству США».

«И хотя между Пекином и Москвой нет официального договора, они сходятся в том, что касается оспаривания давнего военного доминирования США и стремятся установить собственные сферы влияния», — считают в издании.

Совместные военно-морские учения России и Китая проходят регулярно с 2012 года. Манёвры проводятся в разных регионах, и стороны принимают их попеременно. Так, в прошлом году они проводились в Южно-Китайском море в середине июля. Экипажи российских и китайских кораблей провели совместные тренировки по ПВО, противолодочные учения с привлечением морской противолодочной авиации НОАК, а также отработали пополнение запасов на ходу.

Общий подход к идентичным угрозам

По мнению экспертов, российско-китайские военно-морские манёвры отражают не только оборонительные установки двух стран, но и их глубокий стратегический расчёт, направленный на демонстрацию политической и военной солидарности в условиях нестабильной геополитической ситуации.

«Морское взаимодействие — 2025» отражает общий подход России и Китая к идентичным угрозам, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Страны не просто координируют действия — они выстраивают общее понимание вызовов и реакции на них, пояснил он в беседе с RT. По словам аналитика, в современных условиях, когда вокруг Тайваня сохраняется высокая напряжённость, а Соединённые Штаты и их союзники наращивают военное присутствие в регионе, необходима соответствующая реакция. Коротченко подчеркнул, что подобные учения — это не спонтанные акции, а часть многолетнего плана взаимодействия между Москвой и Пекином.

«Это не первые и, очевидно, не последние совместные военно-морские учения. В данном случае, учитывая напряжённость в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР. — RT) — в частности, вокруг сепаратистского Тайваня, — накачку мускулов Соединёнными Штатами и их ближайшими союзниками и активное функционирование блока AUKUS, России и Китаю необходимо вести военно-морскую активность и препарировать возможные угрозы», — считает эксперт.

Он напомнил, что в АТР сегодня наблюдается гонка вооружений, в связи с чем РФ и КНР должны осознавать общность угроз и совместно вырабатывать модели реагирования.

«Сдерживающее влияние на Запад Москва и Пекин оказывают ядерной силой. А военно-морские учения — это демонстрация того, что Россия и Китай понимают угрозы безопасности и будут на них реагировать», — добавил Коротченко.

В свою очередь, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин в разговоре с RT подчеркнул, что взаимодействие между Россией и Китаем носит плановый и многопрофильный характер, а регулярность учений, подобных «Морскому взаимодействию», указывает на прочность двустороннего партнёрства. К тому же противодействие усилению американского военного влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе остаётся общим приоритетом для Москвы и Пекина, в связи с чем морские учения имеют для двух государств стратегическое значение, объяснил он.

«Сейчас США делают всё для того, чтобы образовать определённый союз (Южная Корея, Япония, США), направленный против Китая. Пекин их раздражает и заставляет нервничать. А военное партнёрство КНР и РФ вообще выводит из равновесия, так как они считают, что только им позволено проводить военные учения. Действия всех остальных Вашингтон и его союзники привыкли называть агрессией или подготовкой к ней», — сказал Дандыкин.

Его точку зрения разделяет заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Он напомнил, что усилия нынешней команды Белого дома во главе с Дональдом Трампом нацелены на сдерживание Китая, КНДР и России на Дальнем Востоке.

«Вашингтон пытается создать аналог НАТО в АТР. И российско-китайские учения в регионе можно считать сигналом коллективному Западу, что Москва и Пекин намерены защищать свои интересы, даже если им будут угрожать военной силой. Это весьма важный аспект в нынешних геополитических условиях», — заявил Кошкин в комментарии RT.

Он также отметил системность и технологическую сложность нынешних учений в Японском море. Он обратил внимание на то, что подобные манёвры требуют высокой слаженности, особенно в таких задачах, как подъём подводной лодки с больших глубин.