ВСУ подорвали инфраструктуру шахты «Краснолиманская» в ДНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли частичный удар по промышленной инфраструктуре второго по величине угольного предприятия в Донецкой Народной Республике (ДНР) — шахты «Краснолиманская».

Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

— Появилась информация, что вооруженные формирования Украины частично подорвали промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская» по аналогии с тем, как они поступили с шахтоуправлением «Покровское», — добавил он.

Шахта находится недалеко от города Родинское. Каждый год в ней добывают до нескольких миллионов тонн угля, передает ТАСС.

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