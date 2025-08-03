Стало известно, где НАТО разместит корпус союзников

Руководство Североатлантического альянса рассматривает возможность размещения германо-нидерландского корпуса союзников в эстонском городе Пярну. Об этом пишет телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-службу Минобороны Эстонии.

В ведомстве пояснили, что окончательное решение будет принято в течение текущего года.

В рамках подготовки к размещению корпуса планируется создание инфраструктуры для 100–200 человек, включая штабные здания, технические помещения и необходимые коммуникации.

На строительство и подготовку, уточнили в пресс-службе, потребуется порядка 17 млн евро.

«Это затронет не только наших союзников, выполняющих командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников. Для Сил обороны это стратегически значимый шаг», — разъяснил глав МО Эстонии Ханно Певкур.

Ранее сообщалось, что в республике в рамках борьбы с вирусом АЧС ведется повсеместная охота на диких свиней.

Эстония устанавливает металлические ворота и барьеры на границе с Россией

По словам главы Минсельхоза Эстонии Хендрика Терраса, мясо 30% убитых кабанов предлагается направить на производство консерв для Сил обороны и ВСУ.