Сочи под ударом: рекордный налет беспилотников потряс курортную столицу России

Прошедшая ночь стала одной из самых напряжённых за последнее время — на российскую территорию обрушилась волна атак украинских беспилотников, причём основной удар пришёлся на Сочи. В курортном городе зафиксированы мощные взрывы и срабатывание воздушных тревог.

© Московский Комсомолец

Сирены звучали по всему Большому Сочи. И вновь тревога не носила учебного характера — речь шла о реальной угрозе. В районе Адлера слышно было более двух десятков взрывов, что подтверждают местные источники. В пабликах сообщается о сбитии не менее 12 беспилотников.

«В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. К ликвидации последствий пожара уже приступили. На месте работают 127 человек и 35 единиц техники», – сообщил губернатор Кондратьев.

Кроме того, в том же районе фрагменты БПЛА повредили строения на территории гаражного кооператива, об этом сообщил мэр Сочи Прошутин. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Городские и краевые службы действовали слаженно и быстро, минимизируя последствия атаки.

Более двух десятков рейсов задерживаются на вылет из сочинского аэропорта. Как сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани, на данный момент задержаны свыше 25 рейсов. Пять самолётов, которые ранее были направлены на альтернативные аэродромы из-за временного ограничения полётов, уже вернулись в Сочи.

129 беспилотников: что известно об атаках на Белгородскую область?

В эту же ночь под удар попала и Воронежская область. Там было сбито 18 дронов. Тем не менее, часть беспилотников нанесла повреждения жилым домам и хозяйственным постройкам. Один дом был полностью уничтожен огнём, пострадали несколько человек — трое доставлены в больницу. Повреждения получили также магазин автозапчастей и хозяйственные постройки в пригородной зоне.

По данным Минобороны, ночью над территорией России было сбито 93 украинских беспилотника самолётного типа, из них 60 – над акваторией Черного моря. В ответ Россия нанесла удар по территории Украины, задействовав 76 БПЛА моделей «Герань»/«Гербера» и 7 ракет. Таким образом, ночь прошла под знаком активной беспилотной войны, в которой обе стороны продолжают использовать воздушные удары как средство давления.

По мнению аналитиков, серия атак на южные города России, в том числе Сочи, имеет не военный, а, скорее, психологический характер. Выбор курортной зоны в качестве цели, вероятно, направлен на подрыв морального климата и попытку сорвать туристический сезон. Однако российские службы действуют слаженно и уверенно, оперативно устраняя последствия атак и обеспечивая безопасность граждан.

Ситуация остаётся напряжённой, и от действий обеих сторон в ближайшее время будет зависеть, сохранится ли нынешняя интенсивность воздушного противостояния или оно перейдёт в новую фазу. В то же время, некоторые сигналы указывают на возможность переговоров по установлению "воздушной паузы" в конфликте, о чём ранее говорилось в международных кругах.