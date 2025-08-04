Сальдо назвал попытки ВСУ форсировать Днепр испытанием западных технологий

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости, что все попытки ВСУ форсировать Днепр и высадить десант в регионе являются испытанием западными инструкторами новых военных технологий ценой жизни украинских солдат.

Сальдо назвал попытки ВСУ форсировать Днепр испытанием западных технологий
© ТАСС

При этом он подчеркнул, что на деле это сделать невозможно, учитывая открытую местность. Сальдо отметил, что все катера топятся на подходе к берегу.

«В большей степени это медийный фактор. И еще в большей степени, очевидно, что беспринципность английских инструкторов, и, кстати говоря, там ещё польские инструкторы есть, они просто испытывают какие-то свои новые технологии жизнями тех украинских солдат, которые силком затягиваются в армию», — сказал глава региона.

Ранее Сальдо заявлял, что ВСУ вынашивают идеи масштабного десанта у побережья в Херсонской области.

При этом он подчёркивал, что проходящая по Днепру линия фронта хорошо укреплена.