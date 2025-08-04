Сальдо назвал попытки ВСУ форсировать Днепр испытанием западных технологий

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости, что все попытки ВСУ форсировать Днепр и высадить десант в регионе являются испытанием западными инструкторами новых военных технологий ценой жизни украинских солдат.

При этом он подчеркнул, что на деле это сделать невозможно, учитывая открытую местность. Сальдо отметил, что все катера топятся на подходе к берегу.

«В большей степени это медийный фактор. И еще в большей степени, очевидно, что беспринципность английских инструкторов, и, кстати говоря, там ещё польские инструкторы есть, они просто испытывают какие-то свои новые технологии жизнями тех украинских солдат, которые силком затягиваются в армию», — сказал глава региона.

Ранее Сальдо заявлял, что ВСУ вынашивают идеи масштабного десанта у побережья в Херсонской области.

При этом он подчёркивал, что проходящая по Днепру линия фронта хорошо укреплена.