Украинское командование формирует новые штурмовые подразделения из дезертиров и мобилизованных, собранных в Черкассах. Об этом сообщил ТАСС пленный военнослужащий ВСУ Антон Зайцев.

По его словам, в Черкассы свозят мобилизованных со всей страны — в том числе тех, кого задержали территориальные центры комплектования, а также военнослужащих с тыловых частей и самовольно покинувших службу.

Зайцев утверждает, что его отправили на передовую, чтобы освободить место для родственников командования. Изначально он служил в тыловой части под Киевом, занимался радиосвязью и не ожидал, что его направят в штурмовой отряд. В марте его подразделение перебросили в Курскую область, где спустя два дня он попал в плен.

До этого российские военнослужащие из группировки войск «Запад» оказали помощь раненому майору пограничной службы Украины Максиму Трофимуку и перенесли его на носилках восемь километров до точки эвакуации. По словам самого Трофимука, после пленения он получил первую медицинскую помощь на передовой, где ему перевязали раны и предоставили воду. На следующий день его передали другой группе российских военных, которые вновь обработали его ранения.