Около пяти взрывов прогремело над Сочи

В Сочи прозвучали не менее пяти взрывов. Как сообщают местные жители, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Лютый».

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Перед этим в Лазаревском, Центральном и Адлерском районах Сочи, а также на горных курортах, были включены сирены воздушной тревоги. Объявлена угроза атаки беспилотников.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. В связи с угрозой атак БПЛА аэропорт Сочи временно закрыт на прием и вылет воздушных судов, передает Telegram-канал Shot.

Кроме того, силы ПВО сбили около 15 БПЛА в небе над Воронежем и тремя районами Воронежской области. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА женщина получила травму ноги. Также зафиксированы возгорания частных домов и хозяйственных построек, повреждены несколько единиц транспорта. Оперативные службы работают на местах падения обломков, устанавливая полный масштаб последствий.