Марочко: Киев оттянул ВСУ из Часова Яра к Константиновке

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало подготовку к боям в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), оттянув подразделения из Часова Яра. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

© Газета.Ru

"Противник пытается удержать свои позиции северо-восточнее Николаевки, в лесистой местности, но сам населенный пункт им все-таки пришлось оставить и перетянуть силы и средства на третью и вторую линию обороны. В данном районе идет серьезная подготовка к обороне Константиновки", - сказал эксперт.

По словам Марочко, в настоящее время у Константиновки действуют инженерные подразделения ВСУ. Помимо этого, украинское командование стягивает к городу дополнительные силы и средства. 31 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что Вооруженные силы России взяли под контроль Часов Яр. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск "Юг".

По данным ведомства, ВСУ в ходе сражений за город потеряли около 7,5 тыс. бойцов, 11 танков, 55 бронированных машин и 160 артиллерийских систем.