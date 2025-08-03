Стало известно о закреплении войск РФ на новых рубежах в Запорожской области

Вооруженные силы России закрепляются в населенном пункте Темировка в Запорожской области. Украинские войска пытаются помешать этому, однако терпят неудачи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова приводит ТАСС.

«В районе Темировки украинские боевики провели ряд контратак. Прежде всего, это ниже немного населенного пункта — в районе Новодаровки. В целом, сейчас наши войска закрепляются на новых рубежах, укрепляют позиции и отбивают контратаки противника», — рассказал эксперт.

Он отметил, что для дальнейшего продвижения российской армии надо подготовить плацдармы, чем сейчас и занимаются бойцы.

О взятии Темировки под контроль Минобороны России отчиталось 29 июля.