Стало известно о закреплении российских войск на новых рубежах в Запорожской области

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Вооруженные силы России закрепляются в населенном пункте Темировка в Запорожской области. Украинские войска пытаются помешать этому, однако терпят неудачи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова приводит ТАСС.

Стало известно о закреплении войск РФ на новых рубежах в Запорожской области
© РИА Новости

«В районе Темировки украинские боевики провели ряд контратак. Прежде всего, это ниже немного населенного пункта — в районе Новодаровки. В целом, сейчас наши войска закрепляются на новых рубежах, укрепляют позиции и отбивают контратаки противника», — рассказал эксперт.

Он отметил, что для дальнейшего продвижения российской армии надо подготовить плацдармы, чем сейчас и занимаются бойцы.

О взятии Темировки под контроль Минобороны России отчиталось 29 июля.