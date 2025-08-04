Силы ПВО сбили за ночь 61 беспилотник над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили за ночь 61 украинский БПЛА над регионами страны. Об этом в понедельник, 4 августа, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 3 августа до 05.20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в публикации в Telegram-канале оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что 18 БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Крымом.

Кроме того, восемь беспилотников ликвидировали в небе над Белгородской областью, шесть — над Волгоградской, по два — над Брянской и Ростовской, а также по одному над территорией Московского региона и Рязанской области.

Движение поездов приостановлено в районе станции Арчеда в Волгоградской области из-за обнаруженного на железнодорожных путях неразорвавшегося украинского дрона. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.