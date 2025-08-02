Десантник Костромского полка с позывным Куба, который участвовал в штурме Часова Яра, рассказал о присутствии иностранных наемников в городе. Об этом он высказался в беседе с телеканалом «Звезда».

Российский боец рассказал, что при взятии под контроль Часова Яра военные сталкивались не только с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и с американскими и польскими наемниками.

«Много иностранных гостей, много тел, после того, как штурмуют другие ребята. Сколько проходили — много разных шевронов: американских, польских», — заявил Куба.

Военный добавил, что украинские бойцы стремились отступать, а не сражаться с российскими солдатами. По его словам, сейчас орудия 98-й дивизии ВДВ бьют западнее административных границ Часова Яра, где пытаются окопаться ВСУ..

31 июля Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России взяли под контроль Часов Яр. 29 июля военкоры сообщали о почти полном контроле ВС РФ над городом.