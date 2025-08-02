Воздушно-космические силы РФ уничтожили авиабомбой ФАБ-3000 мост в Херсоне, который использовался для обеспечения логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры поражения цели опубликовал Telegram-канал «От Мариуполя до Карпат».

На кадрах видено, как авиабомба падает на сооружение, после чего происходит мощный взрыв.

Отмечается, что удар пришелся по мосту на западе Херсона, который ведет на остров Корабелов.

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Вчера российская авиация уничтожила авиабомбой ФАБ-3000 мост у Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР).

В апреле военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что российская фугасная авиационная бомба ФАБ-3000 оказывает на бойцов ВСУ сильное деморализующее действие.

По его словам, после сброса эта авиабомба может лететь несколько десятков километров и падает с большой точностью на объект противника. Он отметил, что ФАБ-3000 поражает не только объект, но и все в радиусе сотни метров. Человек, который находится вдали, на какое-то время выбывает из строя, так как перестает слышать, добавил эксперт.