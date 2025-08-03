Военный эксперт оценил заявления Трампа об атомных подлодках

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru оценил заявления президента США Дональда Трампа о передислокации атомных подлодок, отметив, что субмарины нередко заходят в российские воды.

По словам специалиста, подобный случай произошел в 1992 году в Баренцевом море, когда подлодка USS Baton Rouge столкнулась с российской многоцелевой субмариной «Кострома».

«Наша потом отремонтировалась и снова заступила на боевое дежурство, а ту списали. Они постоянно шалят», — рассказал Дандыкин.

Ранее Трамп заявил о передислокации двух атомных подводных лодок. Так он отреагировал на высказывания зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. О своем решении американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social, отметив, что это прямой ответ на «крайне провокационные заявления» со стороны российского политика.