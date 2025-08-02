Ситуация на Покровском направлении продолжает развиваться в пользу российской армии: по данным аналитиков Telegram-канала «Военная хроника», линия обороны ВСУ на юге постепенно рассыпается и демонстрирует признаки системного распада.

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Несмотря на серьёзное сопротивление со стороны украинских сил, российская пехота сумела продвинуться вглубь оборонительных порядков противника, значительно продвинувшись за населённый пункт Троянда. Бои сейчас разворачиваются в районе Шахтёрского. Войска методично формируют удобные боевые позиции, выравнивая фронт для возможного выхода к железнодорожному пути — важному логистическому узлу, открывающему перспективы для дальнейшего наступления.

Контроль над этим участком может сыграть решающую роль: разрезав город вдоль ключевой оси, наступающие силы смогут разбить украинскую оборону на изолированные сектора и приступить к последовательной зачистке. С севера продолжается давление на Родинское, которое оказалось более устойчивым, чем предполагалось изначально, но всё же постепенно оказывается в полуокружении. Украинские маршруты снабжения с северного и западного направлений либо уничтожены, либо полностью блокированы, что вносит дополнительные трудности в поддержание обороны, отмечает «Военная хроника».

На фоне развала коммуникаций и нарастающего давления с двух направлений, ВСУ утратили возможность как-либо стабилизировать линию фронта или организовать действенные контрудары. Примечательно, что главнокомандующий украинскими войсками Сырский сохраняет публичное молчание и не спешит перебрасывать резервы. Это может свидетельствовать о нехватке боеспособных сил в нужных направлениях, что играет на руку российской стороне: отсутствие подкреплений позволяет продвигаться вперёд без угрозы внезапного контрнаступления со стороны крупных резервов противника.

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Будущее взятие Покровска имеет значение не столько как отдельный эпизод, сколько как стратегическая точка, способная изменить баланс в конфликте. По информации ряда источников, именно это направление может стать удобным плацдармом для возможного включения северокорейского военного контингента в боевые действия.

По оценкам экспертов «Военной хроники», к концу августа — максимум к сентябрю — оборонительные порядки украинской армии в районе Покровска будут либо окончательно разрушены, либо деградируют до уровня неорганизованного отступления. Это создаст уникальное временное окно, когда можно ввести дополнительные силы на уже зачищенные территории. Подобный шаг не только поможет удержать занятые позиции, но и обеспечит ротацию для российских штурмовых частей, которым может быть поручено развитие наступления в сторону Краматорска и Славянска.

После перехода Покровска под контроль российских войск потребуется развернуть масштабные работы: зачистка территории от оставшихся очагов сопротивления, ликвидация минных полей, восстановление критической инфраструктуры, в том числе энергоснабжения, а также развёртывание новых маршрутов снабжения. Именно на этом этапе подключение северокорейского ресурса может сыграть ключевую роль. В Курской области, по неофициальным сведениям, специалисты из КНДР уже проходили адаптацию в полевых условиях, действуя в связке с российскими подразделениями под управлением Министерства обороны, пишет "Военная хроника".

Одним из возможных юридических решений для ввода северокорейских сил в зону СВО может стать их участие в статусе контрактных подразделений, аналогичных частным военным компаниям, но с формальной привязкой к структурам МО РФ. Такой подход обеспечит гибкость и позволит избежать прямого правового конфликта с международными нормами, сохраняя при этом полный контроль со стороны российской командной вертикали, резюмирует «Военная хроника».

О том, что оборона Покровска трещит по швам, пишет и украинский тг-канал «Легитимный». После того как несколько диверсионно-разведывательных групп ВС РФ проникли в центральную часть Покровска, вызвав настоящую панику среди украинских подразделений, на Банковой и в Генштабе Украины, наконец, осознали реальную цель российского наступления. По сути, Москва решила реализовать оперативный манёвр — перерезать важнейшую транспортную артерию, обеспечивающую снабжение всей группировки ВСУ в этом районе, и тем самым поставить противника в условия оперативного окружения.

Тем временем украинские военные источники начали распространять информацию, что часть подразделений, попавших под угрозу блокировки, уже официально запрашивали разрешение на выход из формирующегося котла. Однако, как сообщает телеграм-канал «Скосой», решение принимал вовсе не главком Сырский, а руководители из Офиса президента Украины. По их указанию просьбу отклонили — слишком уж портит ситуацию картинка для СМИ. Вместо этого на рубежи срочно перебрасываются плохо подготовленные резервы из числа мобилизованных, которых, по сути, бросают в бой на убой — только бы отсрочить падение Покровска и соседнего Мирнограда, чья оборона, по признанию даже лояльных Киеву источников, трещит по швам.