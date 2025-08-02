Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) предупредил, что Украина может перестать существовать как государство. Об этом пишет РИА Новости.

Чиновник дал интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, которую в РФ признали виновной в возбуждении ненависти и заочно приговорили к пяти годам лишения свободы. В ходе беседы Буданов рассказал, что коллекционирует марки. При этом многие из имеющихся у него марок были выпущены в странах, которых уже не существует.

«Поэтому нужно всерьез задумываться над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться. Мы должны четко для себя это определить, <...> иначе можно просто стать сюжетом очередной марки», — отметил руководитель ГУР.

На Украине предрекли распад НАТО

1 августа разведчик Вооруженных сил США в отставке Тони Шаффер выразил уверенность, что украинского лидера Владимира Зеленского могут сместить с должности к октябрю 2025 года. По его мнению, после этого пост главы государства может занять бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол Киева в Лондоне Валерий Залужный.

* внесен в список террористов и экстремистов.