Страны, входящие в Североатлантический альянс, паникуют из-за падения авторитета ввиду продвижения ВС России. Об этом пишет портал Strategic Culture.

В субботу, 2 августа, Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Александро-Калиново. Кроме того, на неделе после длительных боев был взят под контроль Часов Яр.

«НАТО переживает сейсмическую панику по поводу собственной репутации, поскольку чем дальше продвигается российская армия, тем яснее руководство альянса и западные лидеры понимают, что ее собственный авторитет падает», — отметили аналитики портала.

Эксперты напомнили, что главы государств и правительств ряда европейских стран планировали разместить десятки тысяч западных солдат после достижения мирного соглашения на Украине.

На Украине предрекли распад НАТО

Вместе с тем, пояснили обозреватели, успехи российской армии делают эту перспективу все более несбыточной.