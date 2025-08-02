Стало известно, какие меры предпримет Киев против женщин-уклонисток

Власти Украины будут объявлять в розыск уклонисток — женщин, которые не явятся в военкомат для прохождения медкомиссии и постановки на учет, рассказала юрист Екатерина Анищенко. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 30 июля, представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что на Украине женщин с медицинским и фармацевтическим образованием будут автоматически ставить на воинский учет.

«В автоматическом режиме будет постановка [воинский учет] и внесение их данных в реестр, но обязанность женщины явиться в ТЦК [аналог военкомата на Украине] никуда не исчезла. На протяжении 60 дней женщина должна явиться в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию», — разъяснила Анищенко.

В том случае, если женщина не явилась на протяжении 60 дней для прохождения ВВК, на нее могут составить протокол, ее могут оштрафовать и даже объявить в розыск, пояснила юрист.

По ее словам, удаленная постановка на учет исключается, так как приложение «Резерв+» могут использовать только те граждане, кто уже состоит на учете.

Данные о выпускницах медицинских вузов образовательные учреждения будут автоматически подавать в военкоматы, констатировала Анищенко.