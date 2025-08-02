Россиянам рассказали, куда Трамп отправил подлодки после слов Медведева

Атомные подводные крейсера классов «Вирджиния», «Лос-Анджелес» или «Огайо» по приказу президента США Дональда Трампа могли отправиться в Средиземное море, Арктику или на Дальний Восток, предположил в беседе с News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее американский лидер сообщил, что обратил внимание на публикации зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсетях и направил ближе к России две подводные лодки.

«Вполне вероятно, что Трамп отправил две подлодки в Средиземное море, если иметь ввиду южные широты. Или туда, в сторону Арктики. Вполне вероятно, что это так. Менее вероятна отправка на Дальний Восток, в район Берингова моря, хотя все может быть. Одна подлодка туда, другая — сюда», — пояснил Дандыкин.

По его словам, за атомными крейсерами будут следить специалисты противолодочной обороны России. Он добавил, что «кто более скрытно работает, тот и победил».

В Совфеде объяснили решение Трампа о подлодках

Эксперт напомнил, что в 2025 году была спущена на воду российская субмарина «Князь Пожарский». Он уточнил, что никто не отменял боевую службу российских подлодок.