Дивизии и бригады ВДВ, освобождавшие Курскую область, теперь ведут тяжелые бои на Сумском направлении. Об этом 2 августа заявил командующий ВДВ Михаил Теплинский, поздравляя десантников с профессиональным праздником.

Генерал отметил, что за 3,5 года СВО 100 тысяч десантников получили государственные награды, 99 стали Героями России. Большая часть раненых бойцов вернулась в строй и воюет в своих подразделениях.

«Две дивизии, две бригады и полк, участвовавшие в освобождении Курской области, ведут сегодня тяжелейшие бои на Сумском направлении», — сказал Теплинский.

Кроме того, по его словам, Новороссийская дивизия наступает на Запорожском направлении, а Ивановская воздушно-десантная дивизия завершила освобождение Часова Яра в ДНР.

От имени всех десантников Теплинский заверил Верховного Главнокомандующего и весь российский народ, что ВДВ приложат все усилия для Победы.