Стало известно, какие именно подлодки Трамп направил поближе к России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог направить ближе к России подводные крейсера с крылатыми ракетами «Томагавк», предположил в беседе с News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Аналитик уточнил, что речь идет о субмаринах классов «Вирджиния», «Лос-Анджелес» или переделанных под крылатые ракеты «Огайо».

«Скорее всего, это многоцелевые подлодки с крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью полета до 2500 км, которые способны нести тактический ядерный заряд», — заметил эксперт.

Два корабля ничего не решат, заметил Дандыкин, так как у Вашингтона боевое дежурство несут десятки подобных крейсеров.

В Госдуме РФ высказались об угрозе Трампа перебросить ядерные подлодки

Ранее Трамп рассказал в соцсети Truth Social, что в ответ на высказывания российских официальных лиц приказал переместить две атомные подводные лодки ближе к территории России.