Возможности ракетного комплекса «Орешник» сравнили с ядерным оружием

Возможности ракетного комплекса «Орешник» можно сравнить с тактическим ядерным оружием, они позволяют нанести удар по противнику в пределах всей Европы, если этого потребует ситуация. Такое мнение высказал в интервью ТАСС военный эксперт Михаил Ходаренок.

1 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что первый серийный комплекс «Орешник» уже поступил в российские войска.

Ходаренок предположил, что комплекс поступит в ракетные бригады оперативно-стратегических объединений, и уже разработан план поставок.

Специалист также добавил, что заявление Путина по поводу «Орешника» является сигналом для гипотетических противников России.

1 августа Трамп заявил, что отдал приказ передислоцировать две атомные подлодки в «соответствующие районы» в ответ на, как он выразился, провокационные высказывания зампредседателя СБ РФ Дмитрия Медведева на ядерную тематику. Поводом стали заявления российского политика от 28 и 31 июля. Медведев напомнил, что любой ультиматум — путь к войне.

Ранее в Госдуме назвали цели для «Орешника» на территории Украины.